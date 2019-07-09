Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika haberi: YKS'de ortaya çıkan siyam ikizlerinin üniversite sıkıntısı! ÖSYM ne karar verecek?

haberi: YKS'de ortaya çıkan siyam ikizlerinin üniversite sıkıntısı! ne karar verecek?

15 Haziran'da gerçekleşen YKS'den sonra Türkiye'nin gündemine giren siyam ikizlerinden haberi geldi. Kahramanmaraş'ta yaşayan Ayşe ve 'na üniversite sınavı sırasında farklı kitapçıklar verilmişti, peki ikizler üniversite sınavı sonucunda farklı bölümleri kazanırsa ne olacak? TBMM Down Sendromu ve Otizm Araştırma Komisyonu; ikisinin de aynı yerde okuması lazım derken Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yaşar Özban'dan da son dakika açıklaması geldi! Ayşe ve Sema Tanrıkulu'nun üniversite serüveni nasıl ilerleyecek?

Giriş Tarihi: 9.7.2019 08:20
Son Dakika haberi: YKS'de ortaya çıkan siyam ikizlerinin üniversite sıkıntısı! ÖSYM ne karar verecek?

Kahramanmaraş'ta yaşayan Ayşe ve yine haberiyle gündemdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan sonra Türkiye'nin konuştuğu ikizler üniversite sınavını kazandıkları takdirde farklı bölümde okurlarsa nasıl bir durum ortaya çıkacak? O günden sonra siyam ikizleri sosyal medyanın da en fazla konuşulan kişileri arasında yer aldı. Başkan Yardımcısı ise "Siyam ikizleri aynı bünyeyi paylaşan iki farklı birey ama hukuksal olarak aynı bünyeye sahip olmayan iki farklı kişi..." dedi. İşte Hürriyet'in özel haberinin son dakika ayrıntıları...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika haberi: YKS'de ortaya çıkan siyam ikizlerinin üniversite sıkıntısı! ÖSYM ne karar verecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN