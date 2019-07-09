Son Dakika haberi: YKS'de ortaya çıkan siyam ikizlerinin üniversite sıkıntısı! ÖSYM ne karar verecek?

Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu yine son dakika haberiyle gündemdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan sonra Türkiye'nin konuştuğu ikizler üniversite sınavını kazandıkları takdirde farklı bölümde okurlarsa nasıl bir durum ortaya çıkacak? O günden sonra siyam ikizleri sosyal medyanın da en fazla konuşulan kişileri arasında yer aldı. ÖSYM Başkan Yardımcısı ise "Siyam ikizleri aynı bünyeyi paylaşan iki farklı birey ama hukuksal olarak aynı bünyeye sahip olmayan iki farklı kişi..." dedi. İşte Hürriyet'in özel haberinin son dakika ayrıntıları...