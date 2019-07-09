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Son dakika: Tüm 'nin tepkisini çekmişti! Trafikte saldırı olayı ile ilgili ...

Son dakika haberi: İstanbul 'te içerisinde hamile bir kadının da bulunduğu otomobile yol vermedikleri iddiasıyla saldıran ve tüm 'nin tepkisini çeken magandalarla ilgili .

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2019 17:58
Son dakika: Tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti! Trafikte saldırı olayı ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı...

Son dakika haberi... Pendik D-100 Karayolunda Hasan Sel ve Hüseyin Sel kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü kesip saldırıda bulunmuştu.

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HASAN VE HÜSEYİN SEL KARDEŞLER DÜN TUTUKLANARAK MALTEPE CEZAEVİ'NE KONULDU

Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler dün tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Yaşanan o olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki aracın durduğu, daha sonra da Hasan ve Hüseyin Sel'in otomobilden indikten sonra Bahçıvan çiftinin araçlarına zarar verdikleri görülüyor.

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Son dakika: Tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti! Trafikte saldırı olayı ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı...
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