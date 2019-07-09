Son dakika: Tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti! Trafikte saldırı olayı ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı...

Son dakika haberi... Pendik D-100 Karayolunda Hasan Sel ve Hüseyin Sel kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü kesip saldırıda bulunmuştu.

İstanbul Pendik'te dehşet saçan şehir eşkıyalarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

HASAN VE HÜSEYİN SEL KARDEŞLER DÜN TUTUKLANARAK MALTEPE CEZAEVİ'NE KONULDU

Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler dün tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Yaşanan o olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki aracın durduğu, daha sonra da Hasan ve Hüseyin Sel'in otomobilden indikten sonra Bahçıvan çiftinin araçlarına zarar verdikleri görülüyor.