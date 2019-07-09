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Suni çimlendirme ile üretim

Giriş Tarihi: 9.7.2019
Suni çimlendirme ile üretim
YENİ bulunan yöntemle, suni çimlendirme ile ardıç fidanı üretilebiliyor. Kasım ve şubat ayları arasında orman köylülerinin topladığı olgunlaşmış ardıç kozalaklarından ham tohum elde ediliyor. Tohumlar küllü suda 3 gün bekletilip 1-2 saat güneşte serilerek kurutuluyor. Limon tuzu ve su karışımında bir gün bekletilen tohumlar yüzdürme havuzunda tekrar yıkanıyor. Böylece çimlenme engeli giderilen tohumlar, soğuk hava deposunda 4 derecede 45-50 gün katlamaya alınıyor ve eylül ayında toprakla buluşturuluyor.
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