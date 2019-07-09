Süper ekibe, Başkan Erdoğan’dan hediye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran'da aynı anda 5 hastaya 13 saat süren operasyonla karaciğer nakli yapılan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki Karaciğer Nakli Enstitüsünün Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'a selam ve hediye gönderdi.Canlıdan canlıya en çok karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci olan Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, 12 Haziran'da aynı anda 5 hastaya 10 ayrı odada 36'sı cerrah 100'ün üzerinde personelin katılımıyla 13 saat süren operasyonla karaciğer nakli yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık aracılığıyla Karaciğer Nakli Enstitüsünün Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ı tebrik edip, selam gönderdi. Öznur Çalık'ın makamında ziyaret ettiği Sezai Yılmaz, "Milletvekilimiz Öznur Çalık, enstitü kurulduğundan beri her zaman yanımızda, desteğini esirgemedi bizden. Sağlanan başarı ne tek başına üniversitemizin, ne tek başına Malatya'nın, bu ülkemizin başarısıdır. Birlik ve beraberlik sayesinde gerçekleşmiştir" dedi. Çalık ise Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın Malatya ve Türkiye için çok önemli bir marka olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim, Sağlık Bakanımızın selamını getirdim. Sayın Cumhurbaşkanımızın göndermiş olduğu hediyeyi takdim ediyorum" dedi. Çalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini Prof. Dr. Sezai Yılmaz'a takdim ettikten sonra, başarılarından dolayı plaket verdi.