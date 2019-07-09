THY gökyüzünden seslendi:: İyi ki varsın Eren Bülbül

15'İNDE

BUGÜN NELER OLDU

Türk Hava Yolları, filosuna yeni kattığı Trabzonlu şehit Eren Bülbül'ün anısına 'Maçka' ismi verilen 'Boeing 787-9 Dreamliner' ile ilk seferini Trabzon'a yaptı.Aralarında Eren Bülbül'ün ailesi, şehit aileleri, gazeteciler, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çok sayıda sanatçı ve sosyal medyada kampanyaya destek veren vatandaşlar ile THY yöneticilerinin bulunduğu 300 kişi özel seferle dün sabah saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Trabzon'a uçtu.İlk sefere katılan yolcuları uğurlayan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Bugün sadece bir şehre ve havalimanına uçmuyoruz. Bugün şehidimiz Eren Bülbül'e uçuyoruz. Bu uçağımızın içindeki bazı yolcularımız Eren Bülbül'ün kabrini ziyarete gidiyor. Sosyal medyada bu kampanyaya oldukça yüksek katılım oldu. Olumlu duygular etrafında birleşerek milli değerlerimizin altında birleşebildiğimizi gösterdik. 15 yaşındaki bir kardeşimizin bundan iki yıl önce şehit olduğu Maçka'nın adını verdik. Elbette bir genç olarak onun da hayalleri vardı. Teröristlere en güzel cevabı Eren dimdik durarak vermişti. Şimdi biz de 'İyi ki varsın Eren' diyoruz. Senin için Maçka uçağı dünyanın 4 bir tarafına 120'den fazla ülkeye uçacak. Uçtuğu her ülkeye hep aynı mesajı götürecek. Mili birlik ve beraberliğimizin bayrak taşıyıcılarından olan THY, 'İyi ki varsın Eren' diyerek uçacak" dedi.Trabzon'a alçalma sırasında uçağın kaptan pilotu Öner Samyel'in yaptığı, "Değerli misafirlerimiz şu an Eren'imizin doğup büyüdüğü ve kahramanca şehit olduğu Trabzon'a alçalmaya başladık. THY ailesi olarak bir kez daha söylemek istiyoruz ki iyi ki varsın Eren" anonsu yolcular tarafından alkışlandı.Boeing 787-9 tipi Dreamliner'la Trabzon'a gelen şehit yakınları ve bazı yolcular Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret edip, annesi Ayşe Bülbül'ün acısını paylaştı. Anne Ayşe Bülbül, "Çok güzel duygu, çok güzel bir anı. Tüm misafirlerden Allah razı olsun. Nerelerden kalkıp geldiler. Haklarını helal etsinler, çok sağ olun. Çok güzel bir duygu" dedi. Uçağa Maçka isminin verilmesine ilişkin anne Bülbül, "Benim yavrumu unutmadıkları için çok teşekkür ederim. Kimin emeği geçtiyse hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Onsuz iki yıl çok zor geçti. Çok zor ama böyle anılar olduğu zaman çok daha başka bir duygu" ifadesini kullandı. Yeğeni Muharrem Sefa Duru'yu iki ay önce Hakkâri'de şehit veren Elif Duru da Ayşe Bülbül'ün boynuna sarılıp acısına ortak oldu. Duru, "Mersin'den İstanbul'a 16 saat otobüs yolculuğu yapıp İstanbul'a geldim. Birbirimize sarıldık. Sen çok şanslı yürekli bir annesin. Benim de üç evladım var. İki oğlum var. Ben de o makama erişirim inşallah" dedi./SABAN15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın kardeşleri, Gülbeyaz Ayabak (21) ve Zehra Ayabak (20), Ayşe Bülbül'le bu anlamlı ziyarete yalnız bırakmadı. Ayabak kardeşler, Eren'in annesine Kuran hediye etti. Gülbeyaz Ayabak, "Eren ile kardeşim aynı yaşta şehit oldu. Aynı acıyı yaşıyoruz" dedi.