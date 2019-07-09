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Tişört asmak için balkona çıktı hayatının şokunu yaşadı

'nın İnegöl ilçesinde bir işçi, çay içtikleri balkonda kalan tişörtünü almaya giderken, üzerine alev alan elektrik kablosunun düşmesi neticesinde ağır yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2019 21:34
Tişört asmak için balkona çıktı hayatının şokunu yaşadı

Olay, Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiinde meydana geldi. Sandalye fabrikasında çalışan Enver K. (26), lavaboya gittikten sonra, çay içtikleri yerde öğle molasında unuttuğu tişörtünü almak için balkona çıktı. Bu sırada fabrikanın bahçesinde bulunan elektrik tellerinden biri alev aldı. Alev alan tel koparak genç adamın üzerine düştü.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Olayı gören fabrika çalışanları Enver K.'nin yardımına koştu. Ağır yaralanan Enver K, haberverilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Enver K, daha sonra Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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Tişört asmak için balkona çıktı hayatının şokunu yaşadı
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