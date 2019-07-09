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Tümörlere protein bloklamayla müdahale

Giriş Tarihi: 9.7.2019
Tümörlere protein bloklamayla müdahale
NATURE Cell Biology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, yıllardır birçok kanser çeşidinde tümörlerin büyümesine yol açan MYC adlı geni araştıran ABD'li bilim adamları, MYC'nin "Aşil Topuğu" olabilecek bir işleyişi keşfetti. Bu işleyişte, ATF4 proteinin tümörleri beslemesinin engellenmesi durumunda tümörlerin yok olduğu tespit edildi. Bilim insanları, hücrelerde ATF4'ü devre dışı bıraktıklarında, tümör hücrelerinin, çok fazla protein inşasına devam ederek oluşan stres sonucu yok olduğunu gözlemledi. Bu şekilde, lenf ve kalın bağırsak kanseri olan farelerde tümör büyümesi engellendi. DIŞ HABERLER
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Tümörlere protein bloklamayla müdahale
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