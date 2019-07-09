Ucunda ölüm de olsa yine deneyeceğiz...

SABAH'ın Göçmen Kaçakçılığı Dosyası'nda bu kez söz kaçak göçmenlerin... Kaçak göçmen kılığına giren SABAH muhabiri, polisin 'şok evi'operasyonun ardından bu kez göçmenlerle birlikte Yabancılar Şubesi'nin misafirhanesine girdi...

Kaçak göçmenlerin farklı dilleri olsa da beden dili aynı. Birbirlerini anlıyorlar. Biz de jargona uyuyoruz. Onların arasında deşifre olmamak için oynanması gereken bir rolümüz daha var. O da yöneltilen sorular karşısında hasta ve uyuyor raconu kesmek... Plana göre hepsi aynı tekneye binecek. Açık denizde gemiye geçiş yapacaklar. Fransa veya İtalya'ya gidecekler. Paralar da tekneye binerken alınacak. Bütün planları teknenin yanaşma saatine dakikalar kala İstanbul Emniyeti bozuyor. Toplanma yeri olan Pendik'teki metruk bina Şok Evi, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri'nce basılıyor. Polisler önce kaçak göçmenleri topluyor. Çantaları ve üstleri tek tek aranıyor. O sırada çevredeki gençler de polislerin yanına gelerek "Abi bu kaçaklar haftada 2-3 gün bu saatlerde hep burada toplanıyor. Belli saatlerde tekneler yanaşıyor ve onlara bindiriliyorlar" diyor.







SİMSARLARIN YÜZDE 91'İ SABIKALI

Operasyonun devamında ise Göçmen Şubesi, yurt dışı bağlantılı faaliyet yürüten çetelere bağlı organizatörlere aracılık yapan iki göçmen kaçakçısını gözaltına alıyor. 4 suç kaydı çıkıyor. Kısa bir süreliğine yol arkadaşlığı ve kader ortaklığı yaptığımız kaçak göçmenler, şimdi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün misafirhanesindeler ve sınır dışı edilmeyi bekliyorlar. İfadelerinde ise yüzde 100 garantili Bulgaristan, Fransa ve İtalya'ya geçiş için kendilerinden 5-7 bin dolar arasında paralar istendiğini söylüyorlar. Yakalanan simsarların yüzde 91'inin insan ticareti suçundan sabıkalı olduğu belirtiliyor. Yılda ortalama 5 bin kaçak göçmenin sınır dışı edildiği Yabancılar Şube Müdürlüğü'nün misafirhanesine bir gece geçirdikten sonra gördük ki; kaçak göçmenler bu geceyi bile bir kez daha aynı yolculuğa nasıl çıkacağını planlayarak geçirdi.



BİR YILLIK OPERASYONLARDA 20 ÇETE ÇÖKERTİLİYOR

İstanbul Polisi, yıllık ortalama 20 projeli operasyonla 20 göçmen kaçakçılığı çetesini çökertiyor. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul sahillerinden sorumlu Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri, 2018 yılında 10 bini aşkın kaçak göçmeni ölümlerle sonuçlanabilen umuda yolculukları başlamadan kurtardı. Peş peşe başarılı operasyonlara imza atan İstanbul Emniyeti'nin baskınlarında 346'sı aracı olmak üzere toplamda 642 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Bunların yüzde 80'i tutuklandı.







KâĞIT TOPLAYIP KAÇIŞ PARASINI DENKLEŞTİRDİM

İmran Aval, 20-Afganistan: 8 ay önce kaçak yolla İstanbul'a geldim. Kâğıt toplayıcılığı yaparken Fikirtepe'de polislere yakalandım. Ülkemde göçmen kaçakçılığı yapan İranlılarla irtibat kurdum. Önce İran'a, oradan kaçak geçişle Türkiye'ye, Van üzerinden İstanbul'a getirdiler. 5 bin lira ödedim. Bekârım ve ailem Afganistan'da. Tek hayalim Avrupa ülkelerine gidebilmek ve sığınmacı olmak. Param olmadığı için çalışıp para kazanmaya başladım. Kazandığımı harcamamak için onlara ödeme yapmaya başladım. Şimdi ülkeme geri gönderileceğim için çok üzgünüm.



AVRUPA HAYALİYLE AMELELİK YAPTIM

Vahid İshaki, 21-Pakistan: (O da İmran gibi aynı güzergâhla İstanbul'a getirilmiş) İranlı simsarlara 1000 dolar ödeme yaptım. Avrupa hayali için İstanbul'da inşaatlarda amelelik yaptım. 10 gün önce Kadıköy'de yakalandım. Para kazanıyordum ve kazandığımı burada anlaştığım kişilere veriyordum. Kendime yeni bir hayat kurmak istiyorum. Yunanistan'a gitmek istiyorum ve bunun için benden 2 bin euro istediler. Ucunda ölmek de olsa yine oraya gitmeyi deneyeceğim.



VİZE ALIP GERİ GELECEĞİM

Ravşan Hasanov, 33-Özbekistan: Yıllar önce İstanbul'a gelen ve burada çalışan çok yakın bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine 5 yıl önce yasal yollardan İstanbul'a geldim. Vizem dolduktan sonra, 5 ay önce kaçak durumuna düştüm. Ona rağmen ticaretle uğraşıp yurt dışına tekstil ürünleri gönderiyorum. 2 çocuğum var. Ailemi çok özledim ama onların geleceği için burada çalışıyorum. Kazandığım parayı eşine gönderiyordum. Laleli'de polis kontrolünde kaçak olduğumu anlayınca gözaltına aldılar. Avrupa ülkelerine gitmek gibi bir hayalim yok. Vize alıp yeniden gelip burada çalışmak istiyorum.

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