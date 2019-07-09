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Yalova'da iğrenç olay... Cafeye gelen müşterinin çayına tükürdü...

kafeye gidip çay sipariş eden (33), içeceğine tükürüldüğünden şüphelendi. Kafedeki garsonlarla birlikte güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Çakır, çayına tükürdüğü belirlenen garson K.G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Çakır, "Çay tiryakisiyim normalde ama bu olay nedeniyle artık hiçbir yerde çay içemiyorum’ dedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2019 21:07 Güncelleme Tarihi: 9.7.2019 21:10
Yalova'da iğrenç olay... Cafeye gelen müşterinin çayına tükürdü...

Olay, sabah saatlerinde, merkezi Cumhuriyet Caddesi Güneş Sokaktaki kafede meydana geldi. Sürekli vakit geçirdiği kafeye gelen müşteri Abdullah Çakır, çay sipariş etti. Gelen çayı karıştıran Çakır, içtiği üçüncü çayın içine tükürüldüğünden şüphelenip garsonu çağırdı. Garson reddetse de hareketlerinden daha çok şüphelenip ikna olmayan Çakır, güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istedi. İş yerindeki diğer çalışanlarla görüntüleri izleyen Çakır, haklı çıktı. Garsonlardan K.G.'nin Çakır'ın çayına 3 kez tükürdüğü ortaya çıktı. Abdullah Çakır, K.G. hakkında YalovaCumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kahveci, çayın içine böyle tükürdü

'ÇAY TİRYAKİSİNİ ÇAYDAN SOĞUTTULAR'

Abdullah Çakır, durumun kendisini oldukça etkilediğini belirterek, "Çayı tam karıştırırken içine tükürüldüğünden şüphelendim. Değiştirilmesini rica ettim. Çay değiştirildikten sonra durumu diğer garsonlara söyledim. Onlarla beraber kamera kayıtlarına baktık ve büyük şok yaşadım. Çay tiryakisiyim normalde ama artık hiçbir yerde çay içemiyorum. Sadece evde eşim çay yaparsa içebiliyorum. Kişiden şikayetçiyim. Benim başıma gelen başkasının da başına gelebilir. Artık toplumumuz duyarlı olsun" dedi.

Abdullan Çakır'ın avukatı Yakup Taşçı ise gerekli yerlere müracaat ettiklerini dile getirdi. Avukat Taşçı, suç duyurusunun kabul edilmesi durumunda cafe çalışanı K.G. hakkında yargı sürecinin başlayacağını söyledi.

BENZER OLAY ESKİŞEHİR'DE YAŞANMIŞTI

Eskişehir'de, geçen yıl, kurye Burak S. getirdiği pizzanın içine tükürmüş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmişti. Apartmanın güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerin ardından olay ortaya çıkmış, sosyal medyada da paylaşılan anlar büyük tepki toplamıştı. Pizza sipariş eden müşteri artık bir dilim bile yiyemediğini söylerken, kurye Burak S. ise 4 bin TL para cezası almıştı.

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Yalova'da iğrenç olay... Cafeye gelen müşterinin çayına tükürdü...
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