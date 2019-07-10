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Bakırköy'de seyir halindeki vinç devrildi

Bakırköy'de virajı alamayan vinç devrildi, sürücü hafif şekilde yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2019 08:08

Kaza sabah saat 06.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi, Çobançeşme Koşu Yolu Caddesi'nde meydana geldi. D-100 yan yoldan Çobançeşme Koşu Yolu Caddesi'ne bağlanan 10 NA 550 plakalı vinç sürücüsü Sinan Kurt virajı alamayarak, kullandığı vincin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Hafif şekilde yaralanan ve devrilen vincin içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Kurt, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Trafik ise tek şeritten sağlanırken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.Devrilen vincin kaldırılması için olay yerine İBB'ye ait vinç sevk edildi.

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Bakırköy'de seyir halindeki vinç devrildi
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