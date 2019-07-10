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’da şantajcılarına operasyon

’da insanları üzerinden kandırarak toplamda 1 milyon 810 bin 650 lira dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerin sosyal medyada tanıştığı kişilerin güvenini kazanıp uygunsuz fotoğraflarını alarak şantaj yaptıkları ve telefon numaralarını alarak ‘tekerim patladı’, ‘annem hasta’ gibi sözlerle para aldıkları ortaya çıktı. 6 şüpheli yakalanırken 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2019 08:57 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 09:10
Bartın’da sosyal medya şantajcılarına operasyon

Bartın'da insanları sosyal medya üzerinden kandırarak toplamda 1 milyon 810 bin 650 lira dolandıran çeteye yönelik çalışma başlatıldı.

Türkiye genelinde sosyal medya aracılığı ile yaşı küçük çocuklara ve kadınlara tanıştığı kişilerin güvenlerini kazanıp resimlerini aldırarak şantaj yaptırtmak suretiyle ve sosyal medyada tanıştığı kişilerden telefon numaralarını almak suretiyle 'arabamın tekeri patladı', 'annem hasta' gibi söylemler ile insanların duygularını suistimal eden çetenin bu yöntemle 1 milyon 810 bin 650 lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Şüphelilere yönelik Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, Kayseri ve Elazığ illerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 'dolandırıcılık', 'cinsel taciz', 'şantaj' ve 'tehdit' suçları kapsamında 6 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler işlemleri ardından sevk edildiği Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. S.Ö, Y.E, D.E ve F.S. isimli şüpheliler tutuklanırken M.Ö. ve C.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Bartın’da sosyal medya şantajcılarına operasyon
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