Bartın’da sosyal medya şantajcılarına operasyon

Bartın'da insanları sosyal medya üzerinden kandırarak toplamda 1 milyon 810 bin 650 lira dolandıran çeteye yönelik çalışma başlatıldı.

Türkiye genelinde sosyal medya aracılığı ile yaşı küçük çocuklara ve kadınlara tanıştığı kişilerin güvenlerini kazanıp resimlerini aldırarak şantaj yaptırtmak suretiyle ve sosyal medyada tanıştığı kişilerden telefon numaralarını almak suretiyle 'arabamın tekeri patladı', 'annem hasta' gibi söylemler ile insanların duygularını suistimal eden çetenin bu yöntemle 1 milyon 810 bin 650 lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Şüphelilere yönelik Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, Kayseri ve Elazığ illerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 'dolandırıcılık', 'cinsel taciz', 'şantaj' ve 'tehdit' suçları kapsamında 6 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler işlemleri ardından sevk edildiği Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. S.Ö, Y.E, D.E ve F.S. isimli şüpheliler tutuklanırken M.Ö. ve C.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.