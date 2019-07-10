CHP’li Gülay Yedekçi’ye eski eşinden dava

Şehir Planlayıcısı Mehmet Arslan ile eski CHP Milletvekili Gülay Yedekçi 2015 tarihinde boşandı. 2 çocukları bulunan çift arasında anneye verilen velayet konusu davalık oldu. Mehmet Arslan İstanbul Aile Mahkemesi'ne çocukların velayetinin kendisine verilmesi için sunduğu dilekçede, davalı Gülay Yedekçi'nin ayrıldıktan sonra kendisi ile tekrar birleşeceği ümidiyle bir sorun olmadığını ancak ilerleyen dönemlerde Mehmet Arslan'ın hayatına ciddi ilişki kurduğu birisi girince çocuklarını babalarına karşı doldurmaya başladığını anlattı.



'İNŞALLAH BABAM ÖLÜR, MALLARI BİZE KALIR'



Dilekçede yer alan bilgiler arasında Mehmet Arslan'ın daha önceleri çocuklarını okul çıkışlarından alabilirken artık bunun mümkün olmadığını hatta küçük kızlarının 'İnşallah babam ölür, malları bize kalır' şeklinde söylemde bulunduğunu, 10 yaşındaki bir çocuğun bu cümleyi kurmasının hayatın akışına aykırı olup anneleri tarafından etkilendikleri anlatıldı.



ÇOCUKLARININ VELAYETİNİ İSTİYOR



Gülay Yedekçi'nin velayet hakkını kötüye kullanarak hem babalarına çocuklarını göstermediği hem de psikolojik açıdan düşmanlık hislerine kapıldığı anlatılan dilekçede 2 çocuğun velayetinin anneden alınarak babaya verilmesi talep edildi. Dava ilerleyen günlerde Aile Mahkemesi'nde görülecek.

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