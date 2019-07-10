Domuz yerine kardeşini öldürdü

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, fındık bahçesinde domuz nöbeti tuttuğu sırada bahçeye gelen kız kardeşini yanlışlıkla vurarak öldürdü. İskenderli köyünde meydana gelen olayda Cengiz Pamukçuoğlu (55) fındık bahçesinde domuz beklediği sırada çalılıklardan duyduğu ses üzerine ateş etti. Pamukçuoğlu olay yerine gittiğinde kız kardeşi Şengül Pamukçuoğlu'nu (45) yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Şengül Pamukçuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kardeş katili olan Cengiz Pamukçuoğlu gözaltına alındı./SABAH