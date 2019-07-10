FSM köprü çalışması ne zaman bitecek? FSM köprü çalışması kaç gün sürecek? Bakanlık açıkladı!

1988 yılından itibaren Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişi kolaylaştıran ve trafiği büyük ölçüde azaltan FSM köprüsü bir süredir bakımda. Yol bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken aynı zamanda 3 vardiya olacak şekilde 24 saat çalışılıyor. Köprü çalışmalarında eski asfalt kaldırılırken yeni asfalt için çelik tabliye üzerine kumlama yapıldıktan sonra derzlerin onarımı yapılıp yeni asfalt dökülüyor. Buna göre FSM köprüsündeki çalışmalar ne zaman bitecek? FSM köprü çalışmaları kaç gün sürecek? Bakanlık'tan açıklama geldi! İşte ayrıntılar..