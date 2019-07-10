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köprü çalışması ne zaman bitecek? kaç gün sürecek? Bakanlık açıkladı!

köprüsündeki yol bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Köprü çalışmaları gece gündüz devam ederken 3 vardiya şeklinde 24 saat çalışılıyor. 1988'den itibaren bu yana hizmet veren köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte büyük kolaylıklar sağlıyor. Vatandaşın trafik yükünü azaltan FSM köprü çalışmaları ne zaman bitecek? Bakanlık'tan ile ilgili açıklama geldi! İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 10.7.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 14:25
FSM köprü çalışması ne zaman bitecek? FSM köprü çalışması kaç gün sürecek? Bakanlık açıkladı!

1988 yılından itibaren Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişi kolaylaştıran ve trafiği büyük ölçüde azaltan köprüsü bir süredir bakımda. Yol bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken aynı zamanda 3 vardiya olacak şekilde 24 saat çalışılıyor. Köprü çalışmalarında eski asfalt kaldırılırken yeni asfalt için çelik tabliye üzerine kumlama yapıldıktan sonra derzlerin onarımı yapılıp yeni asfalt dökülüyor. Buna göre FSM köprüsündeki çalışmalar ne zaman bitecek? FSM köprü çalışmaları kaç gün sürecek? Bakanlık'tan açıklama geldi! İşte ayrıntılar..

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FSM köprü çalışması ne zaman bitecek? FSM köprü çalışması kaç gün sürecek? Bakanlık açıkladı!
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