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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında cinsel taciz!

Galatasaray Spor Kulübü, geçtiğimiz Mayıs ayında Başakşehir ile oynadığı maçı kazanması ardından 2018-2019 sezonu şampiyonu olmuştu. Şampiyonluk kutlamalarına katılan 16 yaşındaki genç kız ise akrabalarıyla olduğu sırada yabancı uyruklu bir şahıs tarafından cinsel istismara uğradı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında dava açıldı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 09:58
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında cinsel taciz!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de rakibi Başakşehir ile 19 Mayıs 2019 günü maç yapmış, galip gelmesiyle 2018-2019 sezonu şampiyonu olmuştu. Maç ardından birçok Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutlamak için sokağa çıkmıştı.

KUTLAMALAR ESNASINDA TACİZ ETTİ

İddiaya göre, skandal olay tam da bu zaman gerçekleşti. 16 yaşındaki mağdur genç, kız şampiyonluk kutlamalarına katılmak için akrabaları ile birlikte Eski Edirne Asfaltı'nda bulunuyordu. Bu sırada Azerbaycan uyruklu şüpheli A.G. mağdur genç kıza yönelik eliyle cinsel istismarda bulundu. Mağdurun tepkisi üzerine şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Kaçtığı esnada iki buçuk metre yükseklikteki duvardan aşağı düşen A.G. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde suçlamaları kabul reddetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

TUTUKLU YARGILANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca A.G.'nin şüpheli olduğu bir iddianame düzenlendi. İddianamede, şüpheli hakkında 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan hapis cezası istendi. Tutuklu yargılanan şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında cinsel taciz!
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