İstanbul kavruldu yağmur geliyor

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul yaz aylarının en sıcak günlerinden birini yaşadı. Kent öğle saatlerinde aşırı sıcak havanın etkisi altına girdi. Yükselen sıcaklığın ardından İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gördü. Sıcaklık yüksek nem oranıyla birleşince İstanbulluları bunalttı. Aşırı sıcaklardan bunalanlar serinlemek için farklı yollar denedi. Bazı vatandaşlar Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'nın gölgesinde serinlerken, Japon turistler de şemsiyeleri ile sıcaklığa çare aradı. Sıcaktan bunalan hayvanların imdadına ise hayvansever vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar sıcaktan bunalan kedi, köpek ve kuşların içebilmeleri için caddelere su bıraktı. Öte yandan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Trakya ve İstanbul'un yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini duyurdu. Ancak vatandaşların ani sel, su baskınları, dolu ve yıldırıma karşı tedbirli olması istendi.