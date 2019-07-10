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ne zaman kutlanacak? 2019 Mübarek Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün detayı

Milyonlarca yurttaş, ne zaman? olacak sorusunun cevabını büyük bir ilgiyle araştırıyor. Zira, İslâm alemini doğrudan ilgilendiren ve yılın ikinci büyük dini bayramı olma özelliğine sahip Kurban Bayramı yaklaşıyor. Önceden bilgi edinerek bayram tatili planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşların yanında, küçükbaş ya da büyükbaş hayvan alımı için net bir bilgi isteyen bireyler de konuya yönelik sorgulamalarını yoğunlaştırdı. Bu bağlamda, '2019 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında olacak?' sorusunun cevabı arama motorları üzerinde en çok öne çıkanlar arasında bulunuyor. Diyanet, bu yılın takvimi ile 2019 Kurban Bayramı tarihi hakkında bütün detayları paylaştı. Peki, 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Haberimizin detaylarından dikkat çeken 9 gün detayı ile, tarihler hakkındaki tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.7.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 10:14
Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2019 Mübarek Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün detayı

için geri sayım sürüyor. Müslüman dünyası oldukça önem arz eden ve yılın ikinci dini bayram olma niteliğine sahip Kurban yaklaştıkça, konuya yönelik sorgulamalar da artış gösterdi. Tatil planının dışında, farz ibadetini yerine getirecek bireyler küçükbaş ve büyükbaş hayvan alımı için 2019 Kurban Bayramı tarihi hakkında kapsamlı bir araştırma süreci içerisine girdi. Zira, oluşturulacak planlar için bayram tatili tarihleri oldukça önem arz ediyor.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE AYIN KAÇINDA? TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? 9 GÜN DETAYI

Diyanet, merakla beklenilen bu yıla ilişkin takvimini açıklarken, 2019 Kurban Bayramı tarihini de duyurdu. Peki, bu yıl bayram tatili 9 gün olacak mı?

Haberimizin detaylarından konuya yönelik bütün ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

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Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2019 Mübarek Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün detayı
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