Meteoroloji'den son dakika İstanbul hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?

eteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere Trakya bölgesi için son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi. Dün, resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımlayan ve vatandaşları hortum ve dolu riskine karşı tedbirli olmasını isteyen MGM, bugün de gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekti. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmurlu havanın kent üzerinde etkisini göstermesi, vatandaşları 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını araştırmaya yöneltti. Günün beklenen değerlerini duyuran MGM, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını açıklarken; İstanbul hava durumu hakkında da saatlik bilgi verdi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Haberimizin detaylarından 10 Temmuz 2019 Çarşamba gününe ilişkin Meteoroloj'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilir, İstanbul başta olmak üzere merak ettiğiniz sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.