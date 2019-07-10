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'den son dakika ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?

Genel Müdürlüğü, yurt geneline ilişkin tahmin raporlarını son dakika olarak açıkladı. Dün, da dahil olmak üzere, Trakya için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulunan Meteoroloji, bugün için beklediği tahminleri de resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini gösteren yağmur üzerine bireyler, 'Yağışlar ne kadar sürecek?' sorusu ile bilgi edinmeye çalışıyor. MGM, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını ilan ederken; ani sel, su baskını, yıldırım vb. tehlikelere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi. Öte yandan, İstanbul için gün içerisinde belirli saatlere dikkat çekildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? Haberimizin detaylarından 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilir, İstanbul ve tüm illerin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.7.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 10:56
Meteoroloji'den son dakika İstanbul hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?

eteoroloji'den başta olmak üzere Trakya bölgesi için son dakika sağanak yağış ve uyarısı geldi. Dün, resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımlayan ve vatandaşları hortum ve dolu riskine karşı tedbirli olmasını isteyen MGM, bugün de gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekti. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmurlu havanın kent üzerinde etkisini göstermesi, vatandaşları 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını araştırmaya yöneltti. Günün beklenen değerlerini duyuran MGM, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını açıklarken; İstanbul hava durumu hakkında da saatlik bilgi verdi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Haberimizin detaylarından 10 Temmuz 2019 Çarşamba gününe ilişkin Meteoroloj'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilir, İstanbul başta olmak üzere merak ettiğiniz sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika İstanbul hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?
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