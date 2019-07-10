Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! İstanbullular dikkat!

’den ve yağış uyarısı! İstanbullular dikkat!

Genel Müdürlüğü’nden yapılan ve yağış uyarılarına göre İstanbul ve Marmara bölgesi başta olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle gece saatlerinde etkisini arttırması beklenen yağışlı hava ile ilgili vatandaşların araştırmaları da sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde akşam saat 18.00’dan sonrasına dikkat çekmişti. Peki, yağışlar ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji’den yapılan son dakika hava durumu ve yağış uyarıları…

Giriş Tarihi: 10.7.2019 22:27
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! İstanbullular dikkat!

Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere birçok il için yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde yurt genelinde sıcaklıklar oldukça artmış durumdayken, Meteoroloji'den yapılan son uyarı ise yurt genelinde birçok yerde yağış olacağı yönünde oldu. MGM, bugün de gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekti. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmurlu havanın kent üzerinde etkisini göstermesi, vatandaşları 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını araştırmaya yöneltti. Günün beklenen değerlerini duyuran MGM, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını açıklarken; İstanbul hakkında da saatlik bilgi verdi.

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'den yayınlanan rapora ve 5 günlük hava durumu tahminine haberin detaylarından ulaşabilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! İstanbullular dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN