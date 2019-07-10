Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere birçok il için son dakika yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde yurt genelinde sıcaklıklar oldukça artmış durumdayken, Meteoroloji'den yapılan son uyarı ise yurt genelinde birçok yerde yağış olacağı yönünde oldu. MGM, bugün de gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekti. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmurlu havanın kent üzerinde etkisini göstermesi, vatandaşları 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını araştırmaya yöneltti. Günün beklenen değerlerini duyuran MGM, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını açıklarken; İstanbul hava durumu hakkında da saatlik bilgi verdi.

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'den yayınlanan rapora ve 5 günlük hava durumu tahminine haberin detaylarından ulaşabilirsiniz…