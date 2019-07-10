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MPİ sonuçları saat kaçta açıklanacak? Şans Topu çekiliş sonuçları 10 Temmuz bilet sorgulama

10 Temmuz çekilişini yakından takip eden vatandaşlar geçen hafta üç kişinin bildiği sonuçları büyük bir merakla bekliyor. Geçtiğimiz hafta 942. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen üç kişi olmuş ve 555.320,70 TL kazandırmıştı. 5 bilen kişi sayısı ise 28 olmuştu. Peki, saat kaçta açıklanacak? İlgili sonuçlar açıklandıktan sonra 10 Temmuz MPİ Şans Topu bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizin içerisindeki panel aracılığı gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.7.2019 13:56
MPİ Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Şans Topu çekiliş sonuçları 10 Temmuz bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 555.320,70 TL'lik büyük ikramiyenin üç kişiye çıkması neticesinde Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULA 10 TEMMUZ

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 10 Temuz 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

Sonuçlar açıklandıktan sonra MPİ Şans Topu bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki panelimiz aracılığıyla yapabilirsiniz.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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