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Dalaman’da korkutan orman yangını!

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelen son dakika açıklamasına göre ’nın Dalaman ilçesine yakın bölgede bugün saat 15.10’da meydana geldi. Yangına aralıksız müdahale edilirken, alevler henüz söndürülemedi.

Giriş Tarihi: 11.7.2019 01:42
Muğla Dalaman’da korkutan orman yangını!

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Karaağaç Mahallesi yakınında başlayan yangında, alevlerin 530 nüfuslu komşu Kayadibi Mahallesi'nde doğru ilerlemesi tedirginlik yarattı. Mahalledeki bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı. İzmir, Denizli ve Antalya'dan takviye olarak gönderilen helikopterlerin de gelmesiyle alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Dalaman ilçesi yakınlarında, bugün saat 15.10'da orman yangını çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki orman yangınları ile mücadele ekipleri, Dalaman ilçesi Karaağaç mevkisindeki kızılçam koru ormanlarının bulunduğu alandaki yangına 13 dakikada ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay yerine 2 yönetim helikopteri, 13 su atar helikopter, 74 arazöz, 6 dozer sevk edildi.

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Muğla Dalaman’da korkutan orman yangını!
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