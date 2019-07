Muğla'daki yangın saatlerdir sürüyor... İki köy tehlike nedeniyle boşaltıldı...

Karacaağaç Mahalle Mezarlığı'na yakın ormanlık alanda öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 20'ye yakın helikopterle havadan, 77 arazöz ve 426 yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi.

Yangına müdahale için çevre ilçelerin yanı sıra Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Konya, Kütahya, Antalya, İzmir, Denizli ve Aydın'dan ekipler bölgeye yönlendirildi.





Yangın bölgesinde oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yöneten Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dalaman ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yangına hava kararıncaya kadar 20'ye yakın helikopterle müdahale edildiğini söyledi.

Havanın kararmasıyla birlikte yakın il ve ilçelerden gelen arazöz ve orman yangın söndürme işçilerinin karadan müdahaleyi aralıksız sürdürdüklerini belirten Civelek, "Orman Genel Müdürlüğü personeli ve tüm kurumların katılımıyla bölgede bir kriz merkezi oluşturduk ve yangın mahalinde çalışmaları yönetiyoruz. Bölgede rüzgar etkili oluyor. Bu nedenle ekipler söndürme çalışmalarında güçlük çekiyor." dedi.





Yangının devam ettiği alanda can ve mal kaybı yaşanmadığını vurgulayan Civelek, "Vatandaşlarımızın can güvenliği için tedbir amaçlı iki mahallede 34 haneyi tahliye ettik. Bunları tedbir amaçlı yaptık. Yangın şu an için geniş bir alanda etkisini sürdürüyor." diye konuştu.

Öte yandan, yangın sırasında yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı. Dumanlar yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Fethiye'den de görüldü.





DALAMAN'DAKİ YANGININ İLK ÇIKIŞ ANININ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI



Muğla'nın Dalaman ilçesinde 250 hektar alanda etkili olan yangının ilk çıkış anının fotoğrafları ortaya çıktı.



Dalaman'ın Karacaağaç Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında kırsal bir alanda baraka tipi bir binanın hemen üst tarafında başlayan yangının bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangının rüzgarın da etkisiyle birden parladığı ve geniş bir alana yayıldığı ortaya çıktı.





İKİ KÖY BOŞALTILDI



Muğla'nın Dalaman ilçesi Karacaağaç Mahallesi'nde başlayan yangın komşu Kayadibi ve Taşlıca mahallelerine de sıçradı. Alevler, Kayadibi Mahallesi sınırları içerisindeki 2 eve zarar verdi. Jandarma ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan anonslar ile alevlerin tehdit ettiği Kayadibi ve Taşlıca mahallelerindeki evler boşaltıldı. Köylüler, taşıyabildikleri eşyalarını traktörlerine ve kamyonetlerine yükleyerek uzaklaştırdı. Bazı köylüler de ahır ve ağıllarındaki hayvanlarını daha güvenli bir bölgeye götürdü.





BUGÜN NELER OLDU

Göcek Doğa ve Hayvan Dostları Derneği'ne ait hayvan barınağındaki 250 kedi ve köpek de alevlerin bölgeye ulaşma ihtimaline karşı tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede yerleşik yaşayan yabancı uyuruklular da barınaktaki hayvanların nakledilmesi için seferber oldu. Hayvanseverler tarafından kafeslere konulan kedi ve köpekler, güvenli bölgeye götürülmek üzere barınaktan tahliye edildi. Barınak görevlisi Sina Karadağ, "Alevler bulunduğumuz yere doğru yaklaşıyor. Bu hayvanları kurtarmamız gerekiyor. Gelen herkes yardımcı oluyor. 250 hayvan bulunuyor. Hasta olanları öncelikli olarak gönderiyoruz. Sağlıklı olanları yangından kaçsınlar diye bırakacağız" dedi.