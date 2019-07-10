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: 'u korkutan uyarısı! İstanbul depremiyle ilgili Almanlar'dan şaşırtan açıklama

Büyük depremiyle ilgili uyarılar uzmanlar tarafından son dakika olarak gelmeye devam ediyor. Yaptığı tahminler doğru çıkan kahini Frank Hoogerbeets’in uyarılarının ardından yeni bir uyarı da Alman bilim insanları tarafından geldi. Marmara Denizi’nde önemli teknotik gerginlikler nedeniyle büyük bir deprem beklenirken, Alman bilim insanları son yaptığı araştırmalarda korkutan uyarılar da bulundu. İşte 1999 yılından bu yana Türkiye’nin gördüğü en büyük deprem olarak adlandırılan Marmara depremi ile ilgili Alman bilim insanlarının uyarıları..

Giriş Tarihi: 10.7.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 09:25
Son dakika haberi: İstanbul'u korkutan deprem uyarısı! İstanbul depremiyle ilgili Almanlar'dan şaşırtan açıklama

Dünyaca ünlü tahmincisi Frank Hoogerbeets'in deprem uyarılarının ardından bir son dakika uyarısı da Alman bilim insanlarından geldi. Yaptığı tahminlerin doğru çıkması ile birlikte adını sık sık duyduğumuz Hoogerbeets geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayarak deprem beklediği bölgeleri açıklamıştı. Hoogerbeets'in açıklamalarındaki Marmara depremi detayı ise birçok kişiyi korkutmuştu. Son olarak konuyla ilgili Alman bilim insanlarından da uyarı geldi. Alman bilim insanları Marmara Denizi üzerinde yaptıkları araştırmalarda önemli teknotik gerginlik nedeniyle büyük bir depremin olabileceği yönünde yorumlarda bulunurken, olası Marmara Depremi ile ilgili uyarılarda da bulundular. İşte Hoogerbeets ve Alman bilim insanlarının yorumları…

MARMARA DENİZİ İÇİN KORKUTAN DEPREM UYARISI! ALMAN BİLİM İNSANLARI…

İşte Alman bilim insanlarının Türkiye için yaptığı deprem açıklaması;

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Son dakika haberi: İstanbul'u korkutan deprem uyarısı! İstanbul depremiyle ilgili Almanlar'dan şaşırtan açıklama
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