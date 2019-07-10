Son dakika haberi: İstanbul'u korkutan deprem uyarısı! İstanbul depremiyle ilgili Almanlar'dan şaşırtan açıklama

Dünyaca ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in deprem uyarılarının ardından bir son dakika uyarısı da Alman bilim insanlarından geldi. Yaptığı tahminlerin doğru çıkması ile birlikte adını sık sık duyduğumuz Hoogerbeets geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayarak deprem beklediği bölgeleri açıklamıştı. Hoogerbeets'in açıklamalarındaki Marmara depremi detayı ise birçok kişiyi korkutmuştu. Son olarak konuyla ilgili Alman bilim insanlarından da uyarı geldi. Alman bilim insanları Marmara Denizi üzerinde yaptıkları araştırmalarda önemli teknotik gerginlik nedeniyle büyük bir depremin olabileceği yönünde yorumlarda bulunurken, olası Marmara Depremi ile ilgili uyarılarda da bulundular. İşte Hoogerbeets ve Alman bilim insanlarının yorumları…

MARMARA DENİZİ İÇİN KORKUTAN DEPREM UYARISI! ALMAN BİLİM İNSANLARI…

İşte Alman bilim insanlarının Türkiye için yaptığı deprem açıklaması;