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haberi: Deprem tahmincisi Hoogerbeets’in ardından Almanlar’dan da korkutan büyük uyarısı!

İstanbul’da yaşanması beklenen büyük Marmara depremi ile ilgili uzmanlar tarafından uyarıları gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere yaptığı birçok tahmin doğru çıkan ve hatta saatler içinde gerçekleşen deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets İstanbul için uyarılarda bulunmuştu. Bunun ardından bir uyarı da Alman bilim insanlarından geldi. Marmara Denizi’nde önemli teknotik gerginlik nedeniyle büyük bir deprem beklenirken, Alman bilim insanları tarafından gerçekleştirilen son araştırmalarda korkutan cinstendi. İşte Alman bilim insanlarının Türkiye’nin son yıllarda göreceği en büyük depremlerden biri olacak olan büyük Marmara depremi ile ilgili uyarıları…

Giriş Tarihi: 10.7.2019 19:18
Son dakika haberi: Deprem tahmincisi Hoogerbeets’in ardından Almanlar’dan da korkutan büyük İstanbul depremi uyarısı!

Büyük Marmara depremi ile ilgili ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets sık sık uyarılarında bulunuyordu. Konuyla ilgili bir tahmin de Alman bilim insanları tarafından geldi. Marmara Denizi'nde yaşanan önemli teknotik gerginliklerden dolayı büyük bir deprem beklenirken, Alman bilim insanları son yaptığı araştırmalarda korkutan uyarılar da bulundular. Özellikle yaptığı tahminler sık sık doğru çıkan Frank Hoogerbeets'in de konuyla ilgili yaptığı uyarılar Marmara depremi ile ilgili olan haberlerin vatandaşlar tarafından dikkate alınmasına neden oluyor. İşte Alman bilim insanlarının Marmara depremi ile ilgili yaptığı uyarılar…

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ İÇİN KORKUTAN UYARI! ALMAN BİLİM İNSALARI AÇIKLADI

İşte Alman bilim insanlarının Türkiye için yaptığı deprem açıklaması;

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Son dakika haberi: Deprem tahmincisi Hoogerbeets’in ardından Almanlar’dan da korkutan büyük İstanbul depremi uyarısı!
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