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haberi! İnternette tanıştığı kişinin evine gitti... İki erkek yan odadan çıkarak...

haberi... 'da yaşanan bir olay görenleri şakına çevirdi. İstanbul'da ikamet eden bir şahıs internette tanıştığı bir kişi ile birlikte olmak için anlaşarak buluşma planladı. Tanıştığı kişinin yine İstanbul'da bulunan evine giden şahıs bir süre sonra dehşeti yaşadı. Tanıştığı kişinin 5. kattaki evinin balkonundan yarı çıplak bir şekilde aşağı sarkarak çevredekilerden yardım istedi. İşte Sultangazi'de yaşanan ile ilgili çarpıcı detaylar...

Giriş Tarihi: 10.7.2019 22:25 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 22:28
Son dakika haberi! İnternette tanıştığı kişinin evine gitti... İki erkek yan odadan çıkarak...

Sultangazi'den 'yok artık' dedirten bir haberi geldi. DHA'da yer alan habere göre, Zeytinburnu'nda yaşayan bir kişi, iddiaya göre internette tanıştığı kişiyle birlikte olmak için anlaştı. Eve giriş yaptığı andan itibaren büyük bir şok yaşayan şahıs, yarı çıplak halde 5. kattaki dairenin balkonuna çıktı.

'YARDIM EDİN' DİYE BAĞIRDI
Yarı çıplak bir halde balkondan sarkan kişi, 'yardım edin' diye bağırmaya başladı. Evin bulunduğu caddeden geçenler, yarı çıplak adamı görünce kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra hemen polis ve itfaiyeye haber verdi.

İşte, İstanbul'da yaşanan son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi! İnternette tanıştığı kişinin evine gitti... İki erkek yan odadan çıkarak...
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