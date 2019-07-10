Son dakika haber: İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! İnternet üzerinden tanıştı, çıplak halde balkondan sarktı

Günün akıllara durgunluk veren son dakika haberi İstanbul Sultangazi'den geldi. DHA'da yer alan habere göre, Zeytinburnu'nda yaşayan bir kişi, iddiaya göre internette tanıştığı kişiyle birlikte olmak için anlaştı. Eve giriş yaptığı andan itibaren büyük bir şok yaşayan şahıs, yarı çıplak halde 5. kattaki dairenin balkonuna çıktı.

'YARDIM EDİN' DİYE BAĞIRDI

Yarı çıplak bir halde balkondan sarkan kişi, 'yardım edin' diye bağırmaya başladı. Evin bulunduğu caddeden geçenler, yarı çıplak adamı görünce kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra hemen polis ve itfaiyeye haber verdi.

İşte, son dakika haberinin ilginç detayları;