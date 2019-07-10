Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haber: İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! İnternet üzerinden tanıştı, çıplak halde balkondan sarktı

haber: 'da şaşkınlık veren görüntü! İnternet üzerinden tanıştı, çıplak halde balkondan sarktı

Sultangazi'den gelen haberi büyük şaşkınlık yarattı. İddiaya göre, Zeytinburnu'nda yaşamını sürdürmekte olan bir kişi, internetten tanıştığı birisi ile birlikte olmak için anlaştı. Daha sonra tanıştığı kişinin Sultangazi'de bulunan evine giden şahıs, burada adeta hayatının şokunu yaşadı. 5. kattaki dairenin balkonuna yarı çıplak vaziyette çıkan şahıs, kendisini aşağıya doğru sarkıtarak 'yardım edin' diye bağırmaya başladı. İşte, günün son dakika ilginç haberi...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 12:28
Son dakika haber: İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! İnternet üzerinden tanıştı, çıplak halde balkondan sarktı

Günün akıllara durgunluk veren haberi Sultangazi'den geldi. DHA'da yer alan habere göre, Zeytinburnu'nda yaşayan bir kişi, iddiaya göre internette tanıştığı kişiyle birlikte olmak için anlaştı. Eve giriş yaptığı andan itibaren büyük bir şok yaşayan şahıs, yarı çıplak halde 5. kattaki dairenin balkonuna çıktı.

'YARDIM EDİN' DİYE BAĞIRDI

Yarı çıplak bir halde balkondan sarkan kişi, 'yardım edin' diye bağırmaya başladı. Evin bulunduğu caddeden geçenler, yarı çıplak adamı görünce kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra hemen polis ve itfaiyeye haber verdi.

İşte, son dakika haberinin ilginç detayları;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! İnternet üzerinden tanıştı, çıplak halde balkondan sarktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN