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'ın Çerkezköy ilçesinde sokak ortasında kardeş dehşeti!

'ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan olayı kan dondurdu! Sokak ortasında bir şahıs, ağabeyini dükkanı önünde pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olayı gören bir vatandaş, eline aldığı sandalyeyi aracın üzerine fırlatarak Fevzi K.’nın ikinci bir kez ateş etmesini engelledi. Çevredeki esnafların da olay yerine gelmesiyle panikleyen Fevzi K. olay yerinden uzaklaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.7.2019 21:28
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sokak ortasında kardeş dehşeti!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gaziosmanpaşa mahallesinde yaşanan son dakika olayı adeta kan dondurdu! Gelen bilgilere göre ağabeyi Ferdi K.'nın Ravalı Sokak üzerinde bulunan dükkanı önüne ticari araçla gelen Fevzi K., elindeki pompalı tüfekle ateş etti. İki bacağından yaralanan Ferdi K. kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören bir vatandaş, eline aldığı sandalyeyi aracın üzerine fırlatarak Fevzi K.'nın ikinci bir kez ateş etmesini engelledi. Çevredeki esnafların da olay yerine gelmesiyle panikleyen Fevzi K. olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ferdi K.'yı Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Bacaklarından yaralanan Ferdi K.'nın hastanedeki tedavisi devam ederken, polis kaçan Fevzi K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sokak ortasında kardeş dehşeti!
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