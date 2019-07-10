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kura sonuçları: 2019 TOKİ Fethiye Muğla kura çekiliş sonuçları sorgula!

On binlerce vatandaşın başvuru yaptığı kura sonuçları heyecanla bekleniyor. Türkiye’nin farklı illerinde bu projeden yararlanmak isteyenler kura çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. 10 Temmuz’da yapılacak olan İdaresi (TOKİ) Fethiye Muğla çekiliş sonuçları resmi internet sitesinden yayınlanacak. Fethiye kura sonuçları TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Karaçulha konut projesi için 2+1 kuru sonuçları belirlenecek, ardından ise 3+1 kura sonuçları çekilişi yapılacak. Kura sonuçlarına göre isim isim kazananların listesi resmi sitede yer alacak. Peki TOKİ Fethiye kura sonuçları açıklandı mı? Kura çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

Giriş Tarihi: 10.7.2019 11:21
TOKİ Fethiye kura sonuçları: 2019 TOKİ Fethiye Muğla kura çekiliş sonuçları sorgula!

İdaresi ev sahibi olmak isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor. Son olarak TOKİ kura sonuçları açıklanacak. TOKİ Karaçulha konut projesi için 2+1 kuru sonuçları belirlenecek, ardından ise 3+1 kura sonuçları çekilişi yapılacak. Vatandaşlar kura sonuçları neticesinde isimlerini resmi sitede sorgulayabilecek. Ev sahibi olamayanlar ise yatırdıkları başvuru ücretlerini geri alabilecek. TOKİ Muğla kura çekiliş sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Peki Fethiye kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TOKİ FETHİYE KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Heyecanla beklenen TOKİ'nin Muğla Fethiye Karaçulha bölgesinde yapacağı 180 konut projesinin talihlileri 10 Temmuz akşamı yapılacak kura çekilişiyle belli olacak. Kura çekilişi, Fethiye Belediye Başkanlığı " Özel Olgun Kültür Merkez'inde" noter huzurunda yapılacak

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TOKİ Fethiye kura sonuçları: 2019 TOKİ Fethiye Muğla kura çekiliş sonuçları sorgula!
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