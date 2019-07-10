TOKİ Fethiye kura sonuçları: 2019 TOKİ Fethiye Muğla kura çekiliş sonuçları sorgula!

Toplu Konut İdaresi TOKİ ev sahibi olmak isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor. Son olarak TOKİ Fethiye kura sonuçları açıklanacak. TOKİ Muğla Fethiye Karaçulha konut projesi için 2+1 kuru sonuçları belirlenecek, ardından ise 3+1 kura sonuçları çekilişi yapılacak. Vatandaşlar kura sonuçları neticesinde isimlerini resmi sitede sorgulayabilecek. Ev sahibi olamayanlar ise yatırdıkları başvuru ücretlerini geri alabilecek. TOKİ Muğla kura çekiliş sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Peki Fethiye kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TOKİ FETHİYE KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Heyecanla beklenen TOKİ'nin Muğla Fethiye Karaçulha bölgesinde yapacağı 180 konut projesinin talihlileri 10 Temmuz akşamı yapılacak kura çekilişiyle belli olacak. Kura çekilişi, Fethiye Belediye Başkanlığı " Özel Olgun Kültür Merkez'inde" noter huzurunda yapılacak