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Tuğçe artık korkmuyor

’de kendisini yüzünden yaralayan nişanlısıyla evlenmek zorunda kalan ve şiddet görmeye devam eden Tuğçe Aras A., eşine boşanma davası açıp şikayetçi oldu

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2019
Tuğçe artık korkmuyor

İzmir'de Tuğçe Aras A. (22), iki yıl önce kendisinden 23 yaş büyük eşi A.A. (45) tarafından sevgili oldukları sırada kamp yaptıkları çadırda ayrılmak istediği gerekçesiyle av tüfeğiyle başından vuruldu. Tuğçe, parçalanıp tanınmaz hale gelen yüzünden 15 ameliyat geçirdi, kaybettiği sağ gözünün yerine protez takıldı, burnu koku alma duyusunu kaybetti. Bu arada olayı gerçekleştiren A.A., kaza sonucu silahın ateş aldığını ileri sürdü, önce tutuklandı, ardından itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu gelişmeden sonra Tuğçe, kendisine yönelik tehditlerini sürdüren A.A. ile 17 Ağustos 2017 tarihinde evlenmek zorunda kaldı. Bu evlilik sırasında da Tuğçe'nin dramı devam etti, sürekli şiddet ve psikolojik baskı gördü. Yaşadığı şiddete daha fazla dayanamayan Tuğçe, hem boşanma davası açtı hem de yaralanmasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Tuğçe'nin, avukatı Sibel Önder'le birlikte verdiği hukuk mücadelesinde A.A. hakkında 'kasten yaralama' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Tuğçe Aras A., hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayarak, "Yaşadıklarımın herkese ders olmasını istiyorum. Beni bu hale getiren kişiye karşı artık susup, korkup, oturmayacağım. Sessiz kalmayacağım, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğim" dedi.

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Tuğçe artık korkmuyor
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