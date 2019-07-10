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elçileri görev başında

Fatih’in tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret eden turistlere yardımcı olmak amacıyla başlatılan ‘Gönüllü Elçileri’ projesi kapsamında 450 kişi, göreve başladı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2019
Turizm elçileri görev başında
Fatih'i ziyaret eden turistlere yardımcı olmak amacıyla Fatih Belediyesi'nin başlattığı Gönüllü Turizm Elçileri Projesi 10'uncu kez start aldı. Bin 500 öğrencinin başvurduğu projede yazılı ve sözlü mülakatları geçen 450 öğrenci gönüllü Turizm Elçileri Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan, Divanyolu, Kapalıçarşı ve Eminönü olmak üzere toplam 6 bölgede görev aldı. Sahada bir genel koordinatör ve 6 supervisor yer alıyor. 30 günü dolduran Turizm Elçilerine sertifika verilmesi yanı sıra sembolik cep harçlığı verilecek. Projeye kabul edilen Turizm Elçilerine bir yıl boyunca kullanabilecekleri müze kart hediye edilecek. Ayasofya Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, projeyle dünyanın dört bir yanından tarihi yarımadayı ziyarete gelen turistlere yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti. Turizmin bir ülkenin gelişimi için, ekonomik ve refah açısından önemli olduğunu belirten Başkan Turan, gençlerin görevinin oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Yaşları 14-30 arası 450 Gönüllü Turizm Elçisi İngilizce, Almanca, Arapça, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Korece, Japonca, İtalyanca dillerinde, 07 Eylül Cumartesi gününe kadar turistlere yardımcı olacak.

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Turizm elçileri görev başında
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