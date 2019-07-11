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PTT, banka, noterler, hastaneler ve kargolar tatil mi? 15 Temmuz ?

Devlet kurum ve kuruluşlarında işleri olan vatandaşlar ’da banka, PTT ve noterler, hastaneler ve kargoların açık olup olmadığını araştırıyor. Türkiye’de 15 Temmuz Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle anma törenleri ve demokrasi zaferini kutlama zaferi gerçekleşecek. Resmi kurumlarda işleri olan bireyler “?” ve “15 Temmuz resmi kurumlar, PTT, eczaneler, hastaneleri kargo şubeleri açık mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte merak edilen soruların ayrıntılı yanıtları…

Giriş Tarihi: 11.7.2019 11:45
15 Temmuz PTT, banka, noterler, hastaneler ve kargolar tatil mi? 15 Temmuz resmi kurumlar açık mı?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Pazartesi günü tüm yurtta şehitler anılacak. Resmi devlet kurumlarında işleri olan vatandaşlar '' 15 Temmuz PTT, banka, noterler, hastaneler ve kargolar tatil mi? 15 Temmuz ?'' sorusuna Google arama motoru üzerinden yanıt bulmaya çalışıyor. Pazartesi günü resmi tatil olacak. Bunun akabinde merak edilen PTT, banka, noterler, hastaneler ve kargoların çalışma saatleri haberimizde hazırlandı. İşte tüm ayrıntılar…

15 Temmuz günü açık ve kapalı olan kurumları sizler için derledik. Haberimizin devamında 15 Temmuz'la ilgili tüm detaylara erişebilirsiniz.

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15 Temmuz PTT, banka, noterler, hastaneler ve kargolar tatil mi? 15 Temmuz resmi kurumlar açık mı?
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