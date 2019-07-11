ABD’de evlendi Türkiye’de boşanacak

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Oyuncu Necla Nazır ile sanatçı Ferdi Tayfur'un tek çocuğu olan ve babası gibi kariyerine müzikle devam eden Tuğçe Tayfur Gates'e, Amerika'da evlendiği Tanner Hüsamettin Gates (Taner Şafak) anlaşmalı boşanma davası açtı.Babası gibi kariyerine müzikle devam eden Tuğçe Tayfur bir dönem ABD'de yaşadı. Bu ülkede Tanner Hüsamettin Gates (Taner Şafak) ile tanıştı. Tuğçe Tayfur 7 yıl önce sanatçı Taner Şafak ile ikinci evliliğini yaptı. Çiftin Tanner Efe Gates adında şu an 3 yaşında olan bir çocukları oldu. İstanbul Aile Mahkemesi'ne anlaşmalı boşanma davası açan Taner Şafak, Tuğçe Tayfur Gates, evliliklerinin çekilmez bir hal aldığını dava dilekçesinde anlattı. Tuğçe Tayfur Gates, çocuk için de aylık bin 500 dolar iştirak nafakası istedi.