Adana'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Adana'da önceki akşam M.G., metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan M.G., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Aynı gün metil alkolden zehirlenip Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişiden 2'si yaşamını yitirmiş, diğeri ise tek gözünü kaybetmişti. M.G.'nin de hayatını kaybetmesiyle, Adana'da sahte alkol nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

14 GÜNDE, 12 ÖLÜM

Mersin'de son 14 günde metil alkol zehirlenmesiyle hastanelere başvuran 31 kişiden 8'i, Niğde'de 1 kişi yaşamını yitirmişti. Adana'da yaşamını yitirenlerle birlikte, 3 ilde metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirenlerin sayısı 12 oldu.