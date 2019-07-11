Ağacın yıktığı 4 asırlık cami ayağa kalkıyor

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İstanbul Beykoz'da iki yıl önce yatsı namazı sırasında 400 yıllık çınar ağacının devrilmesi sonucunda çatısı yıkılarak tamamen harabeye dönüşen tarihi Midilli Ali Reis Camisi'nin restorasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemler kapsamında, sağlam kalan bölgeleri sökülen caminin zemini ve duvarlarında arkeolojik çalışmalar sürdürülürken, vatandaşlar prefabrik camide ibadet yapmaya devam ediyor. 2017 yılında 400 yıllık çınar ağacı, çürüdüğü için 1593 yılında yapılan Midilli Ali Reis Camisi üzerine yıkıldı. Çatı ve minaresi yıkılan tarihi caminin içinde bir kişi hafif yaralandı. Anıt ağaç olarak tescil edilen çınar ağacı ise yıkıldığı alana yeniden konuldu.