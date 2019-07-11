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görüntüleri ile şantaj

'da, sosyal medyadan tanıştıkları genç kızlarla ilişkiye girip, gizli çekimle o anları görüntüleyerek şantaj yaptıkları ve para talep ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ö.Ç.T. ve B.U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 11.7.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 17:06
Cinsel ilişki görüntüleri ile şantaj

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, üniversite öğrencisi Ö.Ç.T. (21) ve lise öğrencisi B.U.'nin (20), sosyal medya üzerinden tanıştıkları kızlarla cinsel ilişkiye girerek, o anları kameraya kaydedip, görüntüleri yaymakla tehdit ederek para talep ettikleri yönünde 2 ayrı şikayet aldı.



Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, dün B.U. ile Ö.Ç.T.'nin, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki evlerine baskın yaptı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde arama yapıldı.

Aramada, dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarında, ilişki görüntülerinin kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Cinsel ilişki görüntüleri ile şantaj
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