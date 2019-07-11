Turizm cennetinde yangın

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nın Dalaman ilçesi Karaağaç mevkisinde kızılçam koru ormanlarının bulunduğu alanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına 20 helikopter, 77 arazöz, 6 dozer, 426 personel ile müdahale edildi. Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle yangın 250 hektarlık alana yayıldı. Kayadibi ve Taşlıca mahallelerinde 2 ev zarar gördü. Muğla Valisi Esengül Civelek "Tedbir amaçlı iki mahallede 34 haneyi tahliye ettik" açıklamasında bulundu. Yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle gece saatlerinde Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek Mahallesi'ne kadar ulaştı. Göcek Doğa ve Hayvan Dostları Derneği'ne ait hayvan barınağındaki 250 kedi ve köpek de tahliye edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.