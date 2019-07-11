Düğünden bir gün önce döve döve öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Olay Osmangazi ilçesinde geçen hafta Perşembe günü yaşandı. Gelin adayı Songül Yalçın (25), daha önce hazırlattıkları gelinliği teslim almak için düğünlerinden bir gün önce 3 yıllık nişanlısı olan Yasin A.'nın (32) Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'ndeki evine gitti. İddiaya göre ikili arasında düğünde takılacak takılar ve düğün sonrası yaşayacakları şehir yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yasin A. nişanlısını banyoda darp etmeye başladı. Genç kız başına aldığı darbelerle baygınlık geçirdi. Nişanlısını banyoda baygın halde bırakan Yasin A. dışarı çıkıp fatura ödemeye gitti. Yaklaşık 20 dakika sonra eve dönen Yasin A. nişanlısının hala baygın yattığını görünce 112 Acil sağlık ekiplerini arayıp, nişanlısının banyoda düştüğünü söyledi. Hastaneye kaldırılan genç kız Cuma günü yani düğününün olacağı gün hayatını kaybetti. Polis, konuyla ilgili gözaltına alınan Yasin A.'nın boynundaki tırnak izlerinden şüphelendi. Sorgusunda suçlamaları önce kabul etmeyen damat adayı daha sonra olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. İfadesinde, nişanlısıyla kendisine ait evde gelinlik almak için buluştuklarını, bu sırada aralarında takı meselesi ve düğünden sonra başka şehirde yaşama konularında tartışma çıktığını söyledi. Şüpheli genç, tartışma sırasında nişanlısını banyoda darbettiğini, baygınlık geçirmesi üzerine hem kendisinin sakinleşmesi hem de Songül Yalçın'ın kendine gelmesi için onu bırakarak evden ayrıldığını söyledi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.Bu arada genç kızın yakınları, Yasin A.'nın düğünden önce evine çağırdığı Songül Yalçın ile birlikte olmak istediğini ancak genç kızın buna karşı çıkması üzerine döverek öldürdüğünü ileri sürdü.