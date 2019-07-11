Dünyanın kurbanı Türk Kızılayı’ndan

BUGÜN NELER OLDU

Türk Kızılayı, bu yıl Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaşmak amacıyla düzenlenen vekaletle kurban bağışı kampanyasının fiyatlarını açıkladı. İstanbul Sütlüce'deki Kızılay Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısında, yurt içi kurban bağışı bedelinin 850 lira, yurt dışı ise 725 lira olarak açıklandı. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Türkiye dahil 51 ülkede, ülkemizin 81 vilayetinde, dünyanın 100 noktasında yaklaşık 4.5 milyon ihtiyaç sahibine vekaletle kesilen kurban paylarını ulaştırmaya gayret edeceğiz. Bu yılki sloganımız 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan, Hilal Olsun Türkiye" dedi.