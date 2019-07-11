En güzel resimli cuma mesajları burada! 2019 güncel resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın

Müslüman alemi için en özel günlerden biri olan Cuma gününde, milyonlarca kişiyi camilere gidecek ve ellerini semaya yükselterek dua edecekler. Özellikle bir önceki akşam olan Perşembe gününden itibaren de en güzel ve anlamlı cuma mesajları bireyler tarafından araştırılmaya başlanır. Bu özel ve anlamlı günde dostlarınızı, sevdiklerinizi mutlu edeceğiniz resimli cuma mesajlarını sizler için Sabah.com.tr olarak hazırladık. Özel olarak hazırladığımız 2019 resimli cuma mesajları kısa ve uzun boyutlarını inceleyip, sevdiklerinize, yakın hissettiğiniz arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Cuma suresi 9. ayetinde şöyle der; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişinizi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır."

Bu mübarek cuma gününde dualarımızda şehitlerimizi ve gazilerimizi de unutmamalı, onlar için de birer Fatiha Suresi okumalıyız...

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2019!

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.

Cuma namazı saflarda BİR olan bedenler misali, gönüllerin de Efendimizin(sav) Sancağı altında bir olmasını dileklerimle Hayırlı Cumalar.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

Ettiğiniz her dua derdinize deva hastalığımıza şifa sevdiklerinize mutluluk ve huzur versin. Amin! Selam ve Dua ile hayırlı cumalar...

O mucizeleri yaratan Rabbim! Kullarına affedici Rabbim! Sen ne dersen o olur, biliriz. Dualarımızı hayırlıysa kabul eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

EN GÜZEL VE ANLAMLI RESİMLİ CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ!