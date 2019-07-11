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Eşini öldüren doktordan kan donduran sözler!

'da ?boşanma davası açan eşi avukat Müzeyyen Boylu'yu (43) tabancayla kurşun yağdırarak öldüren doktor (45) hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Mesut Issı savcılık ifadesinde, aldatıldığını ve olay anını hatırlamadığını savundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 13:32
Eşini öldüren doktordan kan donduran sözler!

'da 19 Mayıs günü meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan avukat Müzeyyen Boylu ile doktor , 2 çocuğunun da gittiği kreşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Çift, gösteriyi birlikte izledi. Müzeyyen Boylu, çocuklarıyla birlikte Mesut Issı'nın otomobiline bindi. Otomobil, Diclekent Caddesi'ne geldiğinde, Boylu çocuklarını, birlikte zaman geçirmeleri için babalarına bırakıp araçtan indi. Hemen ardından otomobilden inen Mesut Issı, arkasından yürüdüğü Müzeyyen Boylu'ya yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayla kurşun yağdırdı. Vücuduna 11 kurşun isabet eden Boylu olay yerinde yaşamını yitirirken, çocuklarını babasına bırakan Issı ise polis merkezine gidip teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Eşini öldüren doktordan kan donduran sözler!
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