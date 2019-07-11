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iller 11 Temmuz! Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller listesi hangileri?

Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelerine verilen iller güncel olarak yayınlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı(parası) 2019 yılının Temmuz ayında yoğun ilgi görüyor. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafından ödenen bakım maaşları Temmuz ayının ilk haftasından itibaren hesaplara yatmaya devam ediyor. Peki yatan iller ve yatmayan iller nereler?

Giriş Tarihi: 11.7.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 10:11
Evde bakım maaşı yatan iller 11 Temmuz! Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller listesi hangileri?

On binlerce vatandaşın yararlandığı iller listesi gün gün açıklanmaya devam ediyor. Haftanın son günlerine yaklaştığımız şu günlerde hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olanlar yatan illeri sorgulamaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın takibinde olan evde bakım parasına gerekli olan şartları taşıyan herkes başvurabiliyor. Peki 11 Temmuz 2019 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın takibinde yürütülen evde bakım maaşı ödemeleri 2019 yılında oldukça yoğun ilgi görüyor. Bunun için izlemeniz gereken adımlar haberimizin devamında yer alıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı ile ilgili detayları bilgilere sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor.

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Evde bakım maaşı yatan iller 11 Temmuz! Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller listesi hangileri?
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