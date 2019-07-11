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Haftanın ürünler kataloğu raflarda yerini aldı! 12 Temmuz BİM kataloğu aktüel ürünler listesini kaçırmayın...

Bu haftaya ilişkin büyük merakla beklenen ürünler kataloğu raflarda yerini alarak tüketicilerini bekliyor. İlgili liste, kurumun resmi sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde vatandaşlarla paylaşılmıştı. Haftanın BİM kataloğu aktüel listesinde kelimenin tam anlamı ile ev eşyası indirimleri öne çıkarken, çocuk ürünleri de oldukça iddialı. Haftanın en dikkat çekenleri ise hiç şüphesiz, Keysmart marka çamaşır makinesi ile KUMTEL marka ankastre set durumunda. Vatandaşlar da, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, 12 Temmuz BİM aktüel ürünler listesine yer verdik.

Giriş Tarihi: 11.7.2019 17:14
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini aldı! 12 Temmuz BİM kataloğu aktüel ürünler listesini kaçırmayın...

Haftanın 12 Temmuz Cuma günü için kataloğu raflarda yerini aldı. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılmıştı. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş 'Bu hafta 12 Temmuz Cuma ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde ev ekonomisine yönelik oldukça çeşitli ürünler bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, Keysmart marka çamaşır makinesi ile KUMTEL marka ankastre set durumunda... Katalogda son derece çeşitli ev ekonomisi ürünleri bulunurken, çocuklarınız için alabileceğiniz eşyalar da bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 12 Temmuz BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.

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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini aldı! 12 Temmuz BİM kataloğu aktüel ürünler listesini kaçırmayın...
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