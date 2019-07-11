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maaşı ne kadar? 2019 alma şartları nelerdir, kimler alabilir?

On binlerce vatandaş maaşı almak için üzerinden başvuru yapıyor. , her çalışanın işsiz kalması halinde güvencesidir. Kendi isteğiyle veya işten çıkarılmış kişilere son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre 10 aya kadar maaş ödüyor. Bundan yararlanmak isteyen vatandaşlar ‘’ ? 2019 İŞKUR nelerdir, kimler alabilir?’’ sorusuna Google üzerinden yanıt arıyor. İşte merak edilen ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 11.7.2019 14:42
İşsizlik maaşı ne kadar? 2019 İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları nelerdir, kimler alabilir?

Türkiye'de milyonlarca işsizi ilgilendiren maaşı 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Devlet kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalan kişilerin yeni bir iş bulabilmeleri için gerekli süre zarfından ödemesi yapıyor. Bu durumdan yararlanmak için 'a en geç 30 gün içinde başvuru yapmak gerekiyor. Vatandaşların işsizlik maaşına başvurabilmeleri için bazı şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Peki , başvuru şartları nelerdir?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU? 2019

2019 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı e-devlet'te yapılan açıklama haberimizin devamında yer alıyor

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İşsizlik maaşı ne kadar? 2019 İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları nelerdir, kimler alabilir?
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