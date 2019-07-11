İşsizlik maaşı ne kadar? 2019 İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları nelerdir, kimler alabilir?

Türkiye'de milyonlarca işsizi ilgilendiren işsizlik maaşı 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Devlet kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalan kişilerin yeni bir iş bulabilmeleri için gerekli süre zarfından işsizlik maaşı ödemesi yapıyor. Bu durumdan yararlanmak için İŞKUR'a en geç 30 gün içinde başvuru yapmak gerekiyor. Vatandaşların işsizlik maaşına başvurabilmeleri için bazı şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Peki İşsizlik maaşı ne kadar, başvuru şartları nelerdir?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU? 2019

2019 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı e-devlet'te yapılan açıklama haberimizin devamında yer alıyor