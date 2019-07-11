Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alımı ne zaman? İşte JSGA personel alımı tarihleri ve başvuru şartları…

Ankara Beytepe'de bulunan ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na rütbeli asker yetiştiren tek okul olan akademi Basın İlan Kurumu üzerinden alım yapılacağını duyurdu. Çeşitli dönemlerde pek çok öğrenci alımına imza atan akademi ihtiyaç oldukça duyuru yaparak adayları bilgilendiriyor. Adaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alımı ne zaman? JSGA alımı tarihleri ve başvuru şartları nedir? sorularıyla araştırma yapıyor. Peki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alımı ne zaman? JSGA alımı tarihleri ve başvuru şartları nedir? İşte detaylar…

JSGA PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi alımlarına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;