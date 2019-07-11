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Kazaya bakarken yaptı: 3 yaralı

'de, yolunda meydana gelen hasarlı kazaya bakan sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, çekiciye ve yapan araca çarptı. Bu ikinci kazada 3 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2019 16:36

Kaza, öğlen saatlerinde TEM yolunun Düzce yakınlarındaki Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Yağış altında, Ankara yönünde giden Murat Ağar yönetimindeki 83-TX-TD plakalı otomobil, kayarak, bariyerlere çarptı. Aynı yöne giden Suriye uyruklu Muhammed Alzahravi (45), hasarlı kazaya bakmaya çalıştığı sırada, yönetimindeki 81 AAD 845 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan Alzahravi'nin otomobili, 81 BA 502 plakalı çekiciye ve kaza yapan Ağar'ın otomobiline çarptı.
Kazada, Muhammed Alzahravi ile diğer otomobilde bulunan Süreyle Ağar (42) ve Göksu Ağar (5) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.

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Kazaya bakarken kaza yaptı: 3 yaralı
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