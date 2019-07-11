Kül tablası silah sayıldı

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Diyarbakır'dabirlikte yaşadığıkadını eve kilitleyerekdarbedenve kolundan yaralanmasınasebepolan kişinin mağdurafırlattığı "kültablası" iddianamedesilah sayıldı. DiyarbakırCumhuriyet Başsavcılığı'ncatutuksuz sanık B.F. hakkındahazırladığı iddianame 13. AsliyeCeza Mahkemesi'nce kabul edildi.İddianamede, B.F'nin merkezBağlar ilçesi KaynartepeMahallesi'ndeki evinde mağdurM.B. ile 3 yıl birlikte yaşadığı ve4 ay önce de tartıştığıbelirtildi. Tartışmasırasında şüphelinin,mağdura "kültablası" fırlatmasıüzerine M.B'ninkolundan yaralandığıve şüphelininM.B.'yi eve kilitlediğiifade edildi. Sanık B.F.hakkında söz konusu olaydakullanılan "kül tablasını" silaholarak nitelendirilen TCK 86/3-emaddesince "basit yaralama" veTCK 109/1 "kişiyi hürriyetindenyoksun kılma" suçlarından 1 yıl6 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapiscezası istendi.