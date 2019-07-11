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Kül tablası silah sayıldı

Giriş Tarihi: 11.7.2019
Kül tablası silah sayıldı
Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kadını eve kilitleyerek darbeden ve kolundan yaralanmasına sebep olan kişinin mağdura fırlattığı "kül tablası" iddianamede silah sayıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuksuz sanık B.F. hakkında hazırladığı iddianame 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, B.F'nin merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'ndeki evinde mağdur M.B. ile 3 yıl birlikte yaşadığı ve 4 ay önce de tartıştığı belirtildi. Tartışma sırasında şüphelinin, mağdura "kül tablası" fırlatması üzerine M.B'nin kolundan yaralandığı ve şüphelinin M.B.'yi eve kilitlediği ifade edildi. Sanık B.F. hakkında söz konusu olayda kullanılan "kül tablasını" silah olarak nitelendirilen TCK 86/3-e maddesince "basit yaralama" ve TCK 109/1 "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 1 yıl 6 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
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Kül tablası silah sayıldı
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