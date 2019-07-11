Kül tablası silah sayıldı

Diyarbakır'da
birlikte yaşadığı
kadını eve kilitleyerek
darbeden
ve kolundan yaralanmasına
sebep
olan kişinin mağdura
fırlattığı "kül
tablası" iddianamede
silah sayıldı. Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca
tutuksuz sanık B.F. hakkında
hazırladığı iddianame 13. Asliye
Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
İddianamede, B.F'nin merkez
Bağlar ilçesi Kaynartepe
Mahallesi'ndeki evinde mağdur
M.B. ile 3 yıl birlikte yaşadığı ve
4 ay önce de tartıştığı
belirtildi. Tartışma
sırasında şüphelinin,
mağdura "kül
tablası" fırlatması
üzerine M.B'nin
kolundan yaralandığı
ve şüphelinin
M.B.'yi eve kilitlediği
ifade edildi. Sanık B.F.
hakkında söz konusu olayda
kullanılan "kül tablasını" silah
olarak nitelendirilen TCK 86/3-e
maddesince "basit yaralama" ve
TCK 109/1 "kişiyi hürriyetinden
yoksun kılma" suçlarından 1 yıl
6 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapis
cezası istendi.