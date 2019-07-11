Mübarek Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün detayı

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Müslüman dünyası oldukça önem arz eden ve yılın ikinci dini bayram olma niteliğine sahip Kurban yaklaştıkça, konuya yönelik sorgulamalar da artış gösterdi. Tatil planının dışında, farz ibadetini yerine getirecek bireyler küçükbaş ve büyükbaş hayvan alımı için 2019 Kurban Bayramı tarihi hakkında kapsamlı bir araştırma süreci içerisine girdi. Zira, oluşturulacak planlar için bayram tatili tarihleri oldukça önem arz ediyor.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE AYIN KAÇINDA? TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? 9 GÜN DETAYI

Diyanet, merakla beklenilen bu yıla ilişkin takvimini açıklarken, 2019 Kurban Bayramı tarihini de duyurdu. Peki, bu yıl bayram tatili 9 gün olacak mı?

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