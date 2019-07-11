Meteoroloji'den İstanbul'a peş peşe son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?

Meteoroloji tarafından dün duyurulan sağanak yağışlar, dün akşam saatlerinde Silivri ve Çatalca'da başlarken, sabah saatlerinde ise kent geneline yayıldı. İşe ya da çeşitli yerlere gitmek için dışarı çıkan bireyler yağmurlu hava ile karşılaşırken, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de sabah saatlerinde bir son dakika duyurusu daha yaparak İstanbul'un da dahil olduğu birçok il için sağanak yağış ve hava durumu uyarısı yaptı. Kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağını belirten MGM, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Öte yandan, kuvvetli rüzgar için vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtilirken ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi. İstanbul'da ise yağışların ne kadar süreceği bilgisi vatandaşlarla paylaşıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Haberimizin detaylarından 11 Temmuz 2019 Perşembe gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilir, İstanbul başta olmak üzere merak ettiğiniz sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.