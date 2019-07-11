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'den 'a peş peşe son dakika ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?

Genel Müdürlüğü'nden başta olmak üzere yurt genelini ilgilendiren son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Dün gerek Meteoroloji gerekse İBB'nin yaptığı uyarıların ardından kent genelinde etkisini gösteren yağışlar, sabah saatlerinde de hayatını olumsuz etkiledi. Durum böyle olunca, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıktı. Meteoroloji de, aralarında İstanbul'un bulunduğu birçok il için kuvvetli yağış ve rüzgar konusunda uyarı yaparken, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi konularda bireylerin tedbirli olmasını istedi. İstanbul'da yağışların ne kadar süreceğini de duyuran MGM, günlük tahminlerini resmi internet sitesi üzerinden ilan etti. Peki, yağışlar ne kadar sürecek? Haberimizin detaylarından 11 Temmuz 2019 Perşembe günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilir, İstanbul ve tüm illerin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.7.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 10:12
Meteoroloji'den İstanbul'a peş peşe son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?

tarafından dün duyurulan sağanak yağışlar, dün akşam saatlerinde Silivri ve Çatalca'da başlarken, sabah saatlerinde ise kent geneline yayıldı. İşe ya da çeşitli yerlere gitmek için dışarı çıkan bireyler yağmurlu hava ile karşılaşırken, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de sabah saatlerinde bir son dakika duyurusu daha yaparak 'un da dahil olduğu birçok il için sağanak yağış ve uyarısı yaptı. Kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağını belirten MGM, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Öte yandan, kuvvetli rüzgar için vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtilirken ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi. İstanbul'da ise yağışların ne kadar süreceği bilgisi vatandaşlarla paylaşıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Haberimizin detaylarından 11 Temmuz 2019 Perşembe gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilir, İstanbul başta olmak üzere merak ettiğiniz sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul'a peş peşe son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?
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