Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarıları art arda geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den Türkiye geneline ilişkin son dakika hava durumu ile sağanak yağış uyarıları peş peşe geliyor. Geçtiğimiz iki gün boyunca İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Batı bölgelerindeki kentler etkisini hissettiren yağışlar, yavaş yavaş Doğu illerine doğru kayıyor. Yağmurlu geçen iki günün ardından ise, işe ya da çeşitli yerlere gidecek olan bireyler herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne ilişkin beklediği hava durumu tahmin raporlarını duyururken, kuzeydoğu kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağını; ancak diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağını belirtti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL'DA YAĞIŞ GÖRÜLECEK Mİ?

Haberimizin detaylarından 12 Temmuz 2019 Cuma gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilir, İstanbul başta olmak üzere merak ettiğiniz sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.