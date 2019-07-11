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'den son dakika ve yağış uyarıları art arda geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından yurt geneline ilişkin tahmin raporları son dakika olarak paylaşıldı. Geçtiğimiz iki gün boyunca İstanbul'da etkisini gösteren yağışlar neticesinde gündelik hayatta çeşitli aksamalar olurken, Temmuz ortasındaki yaz yağmuru şaşırtmıştı. İstanbul'un ardından Ankara'da da görülen yağışlar, yavaş yavaş Doğu bölgelerine doğru kaymaya başladı. Bugüne ilişkin beklediği sıcaklık değerlerini duyuran Meteoroloji, birçok il için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da vatandaşların tedbirli olmasını isteyen MGM, saatlik İstanbul hava durumu bilgisini verdi. Peki, İstanbul'da bugün yağış görülecek mi? Haberimizin detaylarından 12 Temmuz 2019 Cuma günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilir, tüm illerin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.7.2019 07:00 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 07:29
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarıları art arda geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

'den Türkiye geneline ilişkin son dakika ile sağanak yağış uyarıları peş peşe geliyor. Geçtiğimiz iki gün boyunca İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Batı bölgelerindeki kentler etkisini hissettiren yağışlar, yavaş yavaş Doğu illerine doğru kayıyor. Yağmurlu geçen iki günün ardından ise, işe ya da çeşitli yerlere gidecek olan bireyler herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne ilişkin beklediği hava durumu tahmin raporlarını duyururken, kuzeydoğu kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağını; ancak diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağını belirtti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL'DA YAĞIŞ GÖRÜLECEK Mİ?

Haberimizin detaylarından 12 Temmuz 2019 Cuma gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilir, İstanbul başta olmak üzere merak ettiğiniz sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarıları art arda geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
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