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'daki orman yangınıyla ilgili flaş açıklama! kontrol altına alındı

'nın Dalaman ilçesinde dün çıkan ve Fethiye'ye sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'daki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli şunları söyledi:

Giriş Tarihi: 11.7.2019 08:39 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 08:39
Muğla'daki orman yangınıyla ilgili flaş açıklama! Yangın kontrol altına alındı

"Dalaman'da zirai tarladan çıkan bir yangın... Kayadibi mahallesinde ilerlemesi devam ediyordu. Bu ilerleme durdu. Göcek, kepez ve taşbaşı mahallelerinde ilerlemeler dün itibariyle devam etti.

Tabi ki tedbir amaçlı Kepez ve Taşbaşı mahallelerini boşaltmıştık. Şu an itibariyle mahalleye geri dönüş başladı. Vatandaş yine evlere dönmüş oldu.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Ben yurt dışındaydım. İlk çıkış saatinden itibaren takip ettim. Bu yangın çok büyük bir yangın olmamakla birlikte yerleşim yerlerini tehdit ettiği için ciddiye aldığımız bir yangındı. Biliyorsunuz akşam saatinde helikopter uçuşu olmuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopterler çalışmaya katıldı. Ve hala devam ettiriyorlar.

Can ve mal kaybımız yok. Sadece içinde kimsenin kalmadığı bir butik otel etkilenmiş gözüküyor."

Dalaman'da orman yangını

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Muğla'daki orman yangınıyla ilgili flaş açıklama! Yangın kontrol altına alındı
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